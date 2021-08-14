В Самаре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места

В Самаре в августе и сентябре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места. С 27 августа такая ярмарка на 170 мест заработает в Железнодорожном районе Самары, на пересечении улицы Киевской с Тухачевской.

С 1 сентября ярмарка откроется и на углу проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, она рассчитана на 16 мест. На пересечении Дачной и Чернореченской с 15 октября откроются 32 места, а в Куйбышевском районе на улице Белорусской будет 16 мест.

У ярмарок - новый формат: конструкции рассчитаны на весь год, а не на осенний сезон. Места под торговлю отдадут пенсионерам бесплатно. Жители Самары смогут купить сельхозпродукцию по низким ценам.

А в пос. Мехзавод муниципальная традиционная ярмарка уже работает с 13 августа. Здесь оборудовано 83 палатки, из них 15 мест - льготные.