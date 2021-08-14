В Самаре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места

В Самаре в августе и сентябре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места. С 27 августа такая ярмарка на 170 мест заработает в Железнодорожном районе Самары, на пересечении улицы Киевской с Тухачевской.
С 1 сентября ярмарка откроется и на углу проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, она рассчитана на 16 мест. На пересечении Дачной и Чернореченской с 15 октября откроются 32 места, а в Куйбышевском районе на улице Белорусской будет 16 мест.
У ярмарок - новый формат: конструкции рассчитаны на весь год, а не на осенний сезон. Места под торговлю отдадут пенсионерам бесплатно. Жители Самары смогут купить сельхозпродукцию по низким ценам.
А в пос. Мехзавод муниципальная традиционная ярмарка уже работает с 13 августа. Здесь оборудовано 83 палатки, из них 15 мест - льготные.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас