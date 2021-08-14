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Общество

В Самаре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в августе и сентябре откроют четыре круглогодичные ярмарки на 234 места. С 27 августа такая ярмарка на 170 мест заработает в Железнодорожном районе Самары, на пересечении улицы Киевской с Тухачевской.

С 1 сентября ярмарка откроется и на углу проспекта Ленина  и улицы Челюскинцев, она рассчитана на 16 мест. На пересечении Дачной и Чернореченской с 15 октября откроются 32 места, а в Куйбышевском районе на улице Белорусской будет 16 мест.

У ярмарок - новый формат: конструкции рассчитаны на весь год, а не на осенний сезон. Места под торговлю отдадут пенсионерам бесплатно. Жители Самары смогут купить сельхозпродукцию по низким ценам.

А в пос. Мехзавод муниципальная традиционная ярмарка уже работает с 13 августа. Здесь оборудовано 83 палатки, из них 15 мест - льготные.

Гид потребителя

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Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

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