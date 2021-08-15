В Самарскую область придет мгла из Казахстана

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Синоптики Приволжского УГМС предупреждают о том, что в ближайшие трое суток на территорию региона из Казахстана будет заносить пыль. Ее принесет юго-восточный ветер из Республики Казахстан, где отмечаются пыльные бури.