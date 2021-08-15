В Самарскую область придет мгла из Казахстана

Синоптики Приволжского УГМС предупреждают о том, что в ближайшие трое суток на территорию региона из Казахстана будет заносить пыль. Ее принесет юго-восточный ветер из Республики Казахстан, где отмечаются пыльные бури.
На большей части территории области, исключая северо-западные районы, направление ветра ожидается юго-восточным, и вероятность присутствия мглы в эти дни будет сохраняться, сообщили синоптики Приволжского УГМС.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас