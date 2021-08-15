В Самарской области пройдет гроза и шквалистый ветер

В Самарской области МЧС вновь объявило желтый уровень опасности - в ближайшие часы в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-18 м/с.
Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца дня и может продлиться в понедельник, 16 августа.
Жара при этом сохранится на территории области - синоптики прогнозируют, что в понедельник днем будет +33, ночью +26 градусов.
По предварительным прогнозам, прохладнее может стать только через неделю, с 21 августа.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас