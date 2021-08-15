В Самарской области пройдет гроза и шквалистый ветер

В Самарской области МЧС вновь объявило желтый уровень опасности - в ближайшие часы в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-18 м/с.

Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца дня и может продлиться в понедельник, 16 августа.

Жара при этом сохранится на территории области - синоптики прогнозируют, что в понедельник днем будет +33, ночью +26 градусов.

По предварительным прогнозам, прохладнее может стать только через неделю, с 21 августа.