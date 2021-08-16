У должника из Тольятти арестовали Skoda Octavia из-за долга в 160 тыс. рублей

В Тольятти судебные приставы обязали мужчину, задолжавшего по алиментам более 160 тыс. рублей, выплатить долг под угрозой изъятия его иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
В Комсомольском районе Тольятти приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Мужчина накопил задолженность на сумму более 160 тыс. рублей.
Приставы предупреждали должника о необходимости выплатить средства добровольно, но тот проигнорировал предупреждения.
В ответ на это было проверено имущественное положение мужчины и установлено, что ему принадлежит Skoda Octavia. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Автотранспортное средство должника изъяли и эвакуировали.
"На следующий день мужчины оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед дочерью", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас