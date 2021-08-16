У должника из Тольятти арестовали Skoda Octavia из-за долга в 160 тыс. рублей

В Тольятти судебные приставы обязали мужчину, задолжавшего по алиментам более 160 тыс. рублей, выплатить долг под угрозой изъятия его иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В Комсомольском районе Тольятти приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Мужчина накопил задолженность на сумму более 160 тыс. рублей.

Приставы предупреждали должника о необходимости выплатить средства добровольно, но тот проигнорировал предупреждения.

В ответ на это было проверено имущественное положение мужчины и установлено, что ему принадлежит Skoda Octavia. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Автотранспортное средство должника изъяли и эвакуировали.

"На следующий день мужчины оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед дочерью", — отмечается в сообщении.