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Общество

Власти Самары выделили 5 млн рублей на организацию фейерверков в День города-2021

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице городского Агентства по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта разместила на сайте госзакупок два лота, связанных с подготовкой и проведением Дня города-2021. Общая сумма обоих лотов — 8,5 млн рублей.

Объявлен поиск подрядчика, который обеспечит техническое проведение фестиваля "Самара open jazz". Он состоится в рамках празднования Дня города в субботу, 11 сентября. На эти цели выделено 3,5 млн рублей.

Победителю торгов предстоит смонтировать комплекс: тентовую крышу из алюминиевых ферм, двухуровневый сценический подиум из быстросборных клиновых лесов с покрытием из фанеры, предоставить светодиодный всепогодный экран размерами 5×10 метров и т. д.

Кроме того, нужно будет смонтировать гримерные комнаты: 10 стандартных (размером 5×5 метров, поставить 200 стульев, 20 вешалок для костюмов, столько же столов, 10 напольных зеркал) и одну гримерную комнату класса VIP размером 10×5 метров.

Подрядчика выберут до 31 августа. Он должен будет организовать работу объектов 11 сентября с 10:00 до 23:00.

Второй лот связан с услугами по проведению фейерверка на День города. Начальная цена контракта — 4,9 млн рублей. Подрядчика выберут 30 августа. Он должен будет предоставить услугу в воскресенье, 12 сентября.

Планируется организовать четыре фейерверка в нескольких районах Самары: с двух барж в акватории Волги (в районе набережной), на территории Кировского (с поверхности центра озера парка им. 50-летия Октября), Куйбышевского (в сквере около ДК "Нефтяник) и Красноглинского районов Самары.

При этом самый длительный пиротехнический показ запланирован в акватории Волги. Время показа составит не менее 10 минут, будут использованы разные виды пиротехники, в том числе залпы высотой до 300 метров.

"Общее количество залпов с использованием пиротехнических изделий технического назначения — не менее 9344, — отмечается в техзадании. — Для полноты и красочности изделия должны запускаться по одному или несколько штук, с одновременным срабатыванием на различных высотах, с одной или нескольких точек, синхронизировано с музыкальной фонограммой",

В других районах Самары длительность фейерверков должна составить не менее 6 минут, предлагается использовать залпы высотой от 40 до 100 метров.

Гид потребителя

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