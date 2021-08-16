Мгла в Самарской области будет еще сутки

Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что из-за песчаных бурь в Казахстане в Самарской области еще минимум сутки будет мгла.
С юго-восточным ветром в регион поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу.
Это охватит большую части области, исключая северо-западные районы, направление ветра ожидается юго-восточным и вероятность присутствия мглы в эти дни будет сохраняться.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас