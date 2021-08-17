До +40 °C: самарские синоптики заявили об аномальной жаре в ближайшие дни

В Самарской области вновь объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС. С 17 по 22 августа в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 С и более.

"До конца недели над Самарской область. в средней тропосфере сформируется блокирующий антициклон, по периферии которого будет поступать жаркий сухой воздух с более южных широт, — отмечается в сообщении. — Максимальные температуры воздуха в большинстве районов превысят 35-градусную отметку. Дождь маловероятен".

Так, во вторник днем, 17 числа, в Самаре и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 33…35 °C, местами до + 37 °C.

В среду, 18 числа, переменная облачность сохранится. Ночью прогнозируется неустойчивый слабый ветер, столбик термометра опустится до 15…20 °C. Днем ожидается восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 33…38 °C.

В четверг в регионе по-прежнему будет облачно, существенных осадков не предвидится. Днем — ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 15…20 °C, дневная — 33…38 °C.

В пятницу, 20 августа, по предварительным данным воздух в губернии раскалится до +40 °C.