В 2021 г. на жд-переездах в Самарской области вдвое выросло число ДТП

С начала 2021 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги произошло 12 ДТП, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.
"С начала текущего года зафиксирован значительный рост нарушений ПДД на железнодорожных переездах со стороны автомобилистов. Некоторые из них привели к дорожно-транспортным происшествиям с поездами, в том числе с пассажирскими", — отмечается в сообщении.
Представители КбшЖД решили напомнить водителям о ПДД на железнодорожных переездах. С 16 августа по 16 сентября на полигоне Куйбышевской железной дороги пройдет акция "Внимание, переезд!", направленная на снижение количества ДТП. В рамках акции будут организованы рейды, предусмотрены внеплановые проверки всех жд-переездов с привлечением сотрудников ГИБДД и других уполномоченных лиц.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас