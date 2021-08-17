В 2021 г. на жд-переездах в Самарской области вдвое выросло число ДТП

С начала 2021 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги произошло 12 ДТП, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

"С начала текущего года зафиксирован значительный рост нарушений ПДД на железнодорожных переездах со стороны автомобилистов. Некоторые из них привели к дорожно-транспортным происшествиям с поездами, в том числе с пассажирскими", — отмечается в сообщении.

Представители КбшЖД решили напомнить водителям о ПДД на железнодорожных переездах. С 16 августа по 16 сентября на полигоне Куйбышевской железной дороги пройдет акция "Внимание, переезд!", направленная на снижение количества ДТП. В рамках акции будут организованы рейды, предусмотрены внеплановые проверки всех жд-переездов с привлечением сотрудников ГИБДД и других уполномоченных лиц.