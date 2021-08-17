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Экономика и бизнес

Московская компания "Метровагонмаш" вновь выиграла торги на ремонт вагонов самарского метро

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" определился с подрядчиком, который выполнит капитально-восстановительный ремонт пяти вагонов метрополитена с продлением срока службы.

По окончании подачи заявок поступила лишь одна заявка — от АО "Метровагонмаш" из г. Мытищи Московской области. Ее признали соответствующей требованиям. Компания предложила свои услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 159 млн рублей.

Предполагается, что подрядчик обновит вагоны, продлит срок их службы минимум на 15 лет (все вагоны — 1987 года выпуска, с пробегом от 2,5 до 2,7 млн км). В техзадании обозначены требования к пневматическому, тормозному, электрическому, механическому оборудованию, а также к внутренней отделке.

Работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

Напомним, это уже второй аналогичный лот, который выигрывает АО "Метровагонмаш". В конце апреля МП "Самарский метрополитен" разыгрывало контракт на 191 млн рублей на ремонт шести вагонов. АО предложило выполнить работы за 163,8 млн рублей.

На сайте АО "Метровагонмаш" отмечается, что предприятие в области транспортного машиностроения работает с 1987 года. Сама компания называет себя "крупнейшим в стране производителем вагонов метро".

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