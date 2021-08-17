Жительницу Самары подозревают в убийстве сожителя во время пьяной ссоры

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В Самаре в отношении 31-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.