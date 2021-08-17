В Самаре перенесли остановку "Заводское шоссе"

С 17 августа в Самаре остановка "Заводское шоссе", которая ранее располагалась у рынка "Норд", заработает на новом месте.
Остановочный пункт трамваев и автобусов будет располагаться на пересечении ул. 22 партсъезда и ул. Рыльская.
С 17 августа в Самаре остановка "Заводское шоссе", которая ранее располагалась у рынка "Норд", заработает на новом месте.
Остановочный пункт трамваев и автобусов будет располагаться на пересечении ул. 22 партсъезда и ул. Рыльская.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас