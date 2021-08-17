В регионе пройдет месячник по профилактике ДТП с участием детей

На территории Самарской области с 16 августа по 16 сентября проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"

По статистике УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, ДТП с участием детей в регионе являются одной из серьезных проблем. За семь месяцев 2021 года зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых восемь несовершеннолетних погибли и 257 получили ранения. В каждом седьмом ДТП травмы получает ребенок.

Акция "Внимание - дети! Дорога в школу!" проводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят школьные автобусные маршруты; техническое состояние школьных автобусов; профессиональную пригодность водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояние улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений.

В первые учебные дни и в течение месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Педагоги и сотрудники ГИБДД проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.