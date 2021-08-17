В России возник дефицит автомобилей Lada Granta

В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели — Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщает ria.ru.

Дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. "Сам АвтоВАЗ достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", — рассказал глава совета директоров "БН-Моторс" и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Напомним, что АвтоВАЗ в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю.

С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц.

По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.