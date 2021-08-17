На Радио Дача стартовал проект "Арбузное настроение"

Целый месяц в эфире радиостанции будут идти розыгрыши спелых арбузов.
Условия участия в акции:
- В арбузной лавке 20 арбузов, все пронумерованы.
- Ежедневно по будням с 16.08. по 10.09.2021 в 16:20 по сигналу ведущего нужно позвонить по телефону Радио Дача (846) 321-1021 и выбрать один из 20 арбузов.
- Кто первым дозвонится и назовет номер свободного арбуза, забирает его. Если слушатель называет номер арбуза, который уже забрали, то проигрывает.
Подробнее о правилах акции можно прочитать по ссылке.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас