В Самаре уничтожено почти 140 кг мяса и колбас без ветдокументов

В Самаре в торговом ряду "Яблонька", расположенном на ул. Димитрова, у индивидуального предпринимателя выявлены нарушения, связанные с хранением и реализацией 50,6 кг мяса баранины и говядины без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий. Также без необходимых документов у другого ИП были обнаружены на реализации 79 кг мясной продукции и 7,8 кг колбасных изделий.
Инспекторами государственного отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в отношении лиц, осуществляющих реализацию мясной продукции на территории Самары, были выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза (п. 10 Раздела IV Решения от 09.10.2013 г. № 68 ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции".
Индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения ветеринарного законодательства, были выданы предписания с требованием уничтожить вышеуказанную мясную продукцию. Мясо и колбасы были уничтожены в присутствии представителей Управления Россельхознадзора.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас