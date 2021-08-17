В Самаре уничтожено почти 140 кг мяса и колбас без ветдокументов

В Самаре в торговом ряду "Яблонька", расположенном на ул. Димитрова, у индивидуального предпринимателя выявлены нарушения, связанные с хранением и реализацией 50,6 кг мяса баранины и говядины без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий. Также без необходимых документов у другого ИП были обнаружены на реализации 79 кг мясной продукции и 7,8 кг колбасных изделий.

Инспекторами государственного отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в отношении лиц, осуществляющих реализацию мясной продукции на территории Самары, были выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза (п. 10 Раздела IV Решения от 09.10.2013 г. № 68 ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции".

Индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения ветеринарного законодательства, были выданы предписания с требованием уничтожить вышеуказанную мясную продукцию. Мясо и колбасы были уничтожены в присутствии представителей Управления Россельхознадзора.