Минлесхоз обратился с просьбой к жителям региона отказаться от поездок в лес

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территориях всех муниципалитетов Самарской области установлен высокий пятый класс пожарной опасности.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области убедительно просит жителей региона воздержаться от поездок в лес.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по телефону прямой линии специализированной диспетчерской службы: 8 (846) 231-00-63 или 112.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас