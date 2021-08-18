В четырех районах Самарской области побит температурный рекорд

Во вторник, 17 августа, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Кинель-Черкассах зарегистрирован температурный максимум в 37,6°С (предыдущее значение в 1971 г. - 36,9°С); в Авангарде - 37°С (в 2014 г. - 36,9°С), в Челно-Вершинах - 34,7°С (1992 г. - 32,8°С), в Клявлино - 34,1°С (в 1971 г. - 33,1°С).















