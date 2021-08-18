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Общество

Самарец, недовольный sms-спамом, добился возбуждения административного дела

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС России поступило заявление от жителя Самары, который получил нежелательное смс-сообщение об одобрении кредита. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Электронное сообщение поступило от mmoney24.ru. со следующим текстом: "По заявке 6189 одобрена сумма 47000 рублей, ссылка на сайт в сети интернет". Однако заявитель сообщил, что согласие на получение подобных рассылок не давал и сайта, указанного в смс, не посещал.

Сотрудники антимонопольной службы установили маршрут распространения сообщения: ИП П.А.А. — ООО "Севен технолоджи" — оператор связи — физическое лицо (житель Самары). 

"В ходе рассмотрения дела было выявлено только согласие на получение рассылок от оператора связи в рамках договора на оказание услуг связи. Остальные участники передачи смс-сообщения согласия на получение рекламы не предоставили", — отмечается в сообщении.

Таким образом был нарушен ФЗ "О рекламе", в связи с чем рекламу, распространенную ИП П.А.А. и ООО "Севен технолоджи", признали ненадлежащей. Материалы переданы должностному лицу ФАС для возбуждения административного дела.

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