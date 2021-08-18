16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи спасли мальчика, которому в ДТП ремнем безопасности перерезало живот Компании Владимира Кошелева пожаловались в ФАС на рекламу конкурента Самарец, недовольный sms-спамом, добился возбуждения административного дела В четырех районах Самарской области побит температурный рекорд На пр. Карла Маркса в Самаре ограничат движение

Общество

Компании Владимира Кошелева пожаловались в ФАС на рекламу конкурента

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Кошелев-проект" и АО "СЗ "Кошелев-проект Самара" направили в Самарское УФАС заявления о том, что в соцсетях появилась реклама коттеджного поселка Шишки, в которой использовалось изображение многоквартирных домов, построенных компаниями Владимира Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Изображение сопровождалось текстом: "Квартира от 2.6 млн или свой дом от 2.4 млн. Хватит мучиться в ежедневных пробках и слушать шумных соседей. Переезжай в свой дом с участком! Готовые дома с подведенными коммуникациями. Частная, закрытая территория с видеонаблюдением и охраной. Все виды ипотеки и мат.капиталы. До Самары ехать всего 27 минут, в то время, когда только дорога из спального района до Московского Шоссе иногда занимает 40-50 минут! Узнай подробности прямо сейчас и рассчитай стоимость своего дома. ЖМИ на кнопку".

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что в тексте рекламы есть сравнения, подчеркивающие преимущество коттеджного поселка.

"В соответствии с ФЗ "О рекламе" недобросовестной признается реклама, которая использует сравнительные характеристики объекта рекламирования с иными товарами", — отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения данного дела комиссия Самарского УФАС России признала ненадлежащей рекламу коттеджного поселка "Шишки", размещенную в социальных сетях. 

Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5