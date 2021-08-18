Компании Владимира Кошелева пожаловались в ФАС на рекламу конкурента

АО "Кошелев-проект" и АО "СЗ "Кошелев-проект Самара" направили в Самарское УФАС заявления о том, что в соцсетях появилась реклама коттеджного поселка Шишки, в которой использовалось изображение многоквартирных домов, построенных компаниями Владимира Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Изображение сопровождалось текстом: "Квартира от 2.6 млн или свой дом от 2.4 млн. Хватит мучиться в ежедневных пробках и слушать шумных соседей. Переезжай в свой дом с участком! Готовые дома с подведенными коммуникациями. Частная, закрытая территория с видеонаблюдением и охраной. Все виды ипотеки и мат.капиталы. До Самары ехать всего 27 минут, в то время, когда только дорога из спального района до Московского Шоссе иногда занимает 40-50 минут! Узнай подробности прямо сейчас и рассчитай стоимость своего дома. ЖМИ на кнопку".

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что в тексте рекламы есть сравнения, подчеркивающие преимущество коттеджного поселка.

"В соответствии с ФЗ "О рекламе" недобросовестной признается реклама, которая использует сравнительные характеристики объекта рекламирования с иными товарами", — отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения данного дела комиссия Самарского УФАС России признала ненадлежащей рекламу коттеджного поселка "Шишки", размещенную в социальных сетях.

Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.