16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи спасли мальчика, которому в ДТП ремнем безопасности перерезало живот Компании Владимира Кошелева пожаловались в ФАС на рекламу конкурента Самарец, недовольный sms-спамом, добился возбуждения административного дела В четырех районах Самарской области побит температурный рекорд На пр. Карла Маркса в Самаре ограничат движение

Общество

Самарские врачи спасли мальчика, которому в ДТП ремнем безопасности перерезало живот

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале 2021 г. на трассе между Шенталой и Исаклами произошло страшное ДТП с участием мальчика из Жигулевска. Ребенку перерезало ремнем безопасности живот и часть кишечника и почти полностью оторвало руку. Однако врачам в результате многочасовой операции удалось сохранить ему жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской областной клинической больницы им. Середавина.

Фото: больница им. Середавина

Несовершеннолетнего пострадавшего доставили с тяжелыми травмами в Шенталинскую ЦРБ. Оказалось, что правая рука практически полностью оторвана в районе верхней части плеча. Кроме того, был серьезно поврежден кишечник.

Служба санавиации экстренно доставила к умирающему мальчику врачей из Самарской областной больницы им. Середавина. К их приезду операционную подготовили, маленькому пациенту поставили капельницу. Операция длилась дольше семи часов.

"Состояние мальчика было очень тяжелым — повреждения живота, почти полностью оторвана рука. Была серьезная угроза ампутации, но мы всегда стараемся детям все максимально сохранить, если есть хотя бы минимальная возможность. Ребенку повезло — сосуд уцелел, и это дало нам возможность попробовать вернуть руку", — рассказал травматолог-ортопед, заведующий детским травматологическим пунктом Сергей Сушаков.

Врачам удалось сохранить руку и восстановить работу кишечника. Уже после проведенного курса реабилитации медики продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка — оказывают консультации и дают рекомендации.

"Я боялась за жизнь сына, просто боялась его потерять. Когда он открыл глаза, и мы смогли поговорить, это было счастье", — вспоминает его мама.

Не меньшего внимания потребовал и разрезанный живот мальчика.

"В результате ременной травмы у ребенка порвало мышцы брюшной стенки и кишечник в двух местах. Пришлось удалять примерно 70 см тонкой кишки и 15 см толстой — они были раздавлены и не подлежали восстановлению, — рассказал хирург Дмитрий Быков. — Кроме этого, пришлось практически вкруговую воссоздавать заново мышцы брюшной стенки, и все это ночью, у ребенка, который потерял почти половину крови".

Сейчас нарушенные функции в детском организме восстановлены, мальчик уже может сам плавать на пляже, однако врачи продолжают наблюдать за его здоровьем.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5