Самарские врачи спасли мальчика, которому в ДТП ремнем безопасности перерезало живот

В начале 2021 г. на трассе между Шенталой и Исаклами произошло страшное ДТП с участием мальчика из Жигулевска. Ребенку перерезало ремнем безопасности живот и часть кишечника и почти полностью оторвало руку. Однако врачам в результате многочасовой операции удалось сохранить ему жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской областной клинической больницы им. Середавина.
Несовершеннолетнего пострадавшего доставили с тяжелыми травмами в Шенталинскую ЦРБ. Оказалось, что правая рука практически полностью оторвана в районе верхней части плеча. Кроме того, был серьезно поврежден кишечник.
Служба санавиации экстренно доставила к умирающему мальчику врачей из Самарской областной больницы им. Середавина. К их приезду операционную подготовили, маленькому пациенту поставили капельницу. Операция длилась дольше семи часов.
"Состояние мальчика было очень тяжелым — повреждения живота, почти полностью оторвана рука. Была серьезная угроза ампутации, но мы всегда стараемся детям все максимально сохранить, если есть хотя бы минимальная возможность. Ребенку повезло — сосуд уцелел, и это дало нам возможность попробовать вернуть руку", — рассказал травматолог-ортопед, заведующий детским травматологическим пунктом Сергей Сушаков.
Врачам удалось сохранить руку и восстановить работу кишечника. Уже после проведенного курса реабилитации медики продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка — оказывают консультации и дают рекомендации.
"Я боялась за жизнь сына, просто боялась его потерять. Когда он открыл глаза, и мы смогли поговорить, это было счастье", — вспоминает его мама.
Не меньшего внимания потребовал и разрезанный живот мальчика.
"В результате ременной травмы у ребенка порвало мышцы брюшной стенки и кишечник в двух местах. Пришлось удалять примерно 70 см тонкой кишки и 15 см толстой — они были раздавлены и не подлежали восстановлению, — рассказал хирург Дмитрий Быков. — Кроме этого, пришлось практически вкруговую воссоздавать заново мышцы брюшной стенки, и все это ночью, у ребенка, который потерял почти половину крови".
Сейчас нарушенные функции в детском организме восстановлены, мальчик уже может сам плавать на пляже, однако врачи продолжают наблюдать за его здоровьем.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас