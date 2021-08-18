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Дорожное строительство Транспорт и связь

Определен очередной подрядчик на ремонт дороги в Борском районе

БОРСКОЕ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который отремонтирует очередной отрезок дороги "Отрадный — Богатое" — Борское на участке км 39+000 — км 47+325. Объект расположен в Борском районе.

На торги заявилась всего одна компания — ООО "Стройсервис". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил свои услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 182,4 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Победитель торгов должен приступить к работам 1 апреля и завершить до 1 октября.

Общая протяженность двухполосного участка под ремонт — 6,9 км. Помимо подготовительных и земляных работ подрядчик должен будет установить 5 железобетонных труб, 82 дорожных знака, около 200 сигнальных столбиков и 184 метра погонного ограждения.

На 2022 г. запланирован ремонт еще одного отрезка этой же дороги — на участке км 28+000 — км 39+000. На аукцион была подана единственная заявка, признанная соответствующей, — от ООО "Хрипунов и К". Компания выполнит контракт за 226,2 млн рублей. Срок исполнения — с 1 апреля по 1 октября 2021 года.

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