Определен очередной подрядчик на ремонт дороги в Борском районе

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который отремонтирует очередной отрезок дороги "Отрадный — Богатое" — Борское на участке км 39+000 — км 47+325. Объект расположен в Борском районе.
На торги заявилась всего одна компания — ООО "Стройсервис". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил свои услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 182,4 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Победитель торгов должен приступить к работам 1 апреля и завершить до 1 октября.
Общая протяженность двухполосного участка под ремонт — 6,9 км. Помимо подготовительных и земляных работ подрядчик должен будет установить 5 железобетонных труб, 82 дорожных знака, около 200 сигнальных столбиков и 184 метра погонного ограждения.
На 2022 г. запланирован ремонт еще одного отрезка этой же дороги — на участке км 28+000 — км 39+000. На аукцион была подана единственная заявка, признанная соответствующей, — от ООО "Хрипунов и К". Компания выполнит контракт за 226,2 млн рублей. Срок исполнения — с 1 апреля по 1 октября 2021 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.