16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РФ планирует реализовать землю напротив Южного города Более 240 млн руб. выделено на ремонт дороги в Большечерниговском районе На разработку проекта первой очереди реконструкции ул. Дачной в Самаре выделено 9 млн рублей Крупнейший в России завод по производству металлических дверей будет работать на итальянском оборудовании Дорогу Отрадный - Богатое - Борское отремонтирует "Хрипунов и К"

Строительство Строительство и недвижимость

Дорогу Отрадный - Богатое - Борское отремонтирует "Хрипунов и К"

БОРСКОЕ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 227
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который отремонтирует автодорогу Отрадный - Богатое - Борское км 28+000 - км 39+000, расположенную в Борском районе.

На аукцион была подана единственная заявка, признанная соответствующей, - от ООО "Хрипунов и К". Компания выполнит контракт за 226,2 млн рублей. Срок исполнения - с 1 апреля по 1 октября 2021 года. Протяженность участка под ремонтные работы - 11,2 км. Гарантийные сроки, согласно технической документации: на верхний слой покрытия, на барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и инженерные сооружения (трубы, мост) - восемь лет, на земляное полотно - 15 лет, на дорожные знаки два года, на разметку термопластиком - один год.

Напомним, ранее минтранс выделил на ремонт дорог в Борском, Камышлинском и Клявлинском районах полмиллиарда рублей. Результаты торгов по второму лоту - дороге Похвистнев - Клявлино км 58+200 - км 76+720, расположенной в Камышлинском и Клявлинском районах, - будут объявлены 19 февраля.

ООО "Хрипунов и К" с 1992 г. работает на рынке дорожного строительства и является одним из самых давних подрядчиков областного министерства транспорта. Компанией руководит Дмитрий Тумаев, а ее собственник Сергей Хрипунов владеет еще строительной компанией "Базис" и ООО "ССХ" (производство изделий из асфальта).

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28