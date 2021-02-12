Дорогу Отрадный - Богатое - Борское отремонтирует "Хрипунов и К"

Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который отремонтирует автодорогу Отрадный - Богатое - Борское км 28+000 - км 39+000, расположенную в Борском районе.

На аукцион была подана единственная заявка, признанная соответствующей, - от ООО "Хрипунов и К". Компания выполнит контракт за 226,2 млн рублей. Срок исполнения - с 1 апреля по 1 октября 2021 года. Протяженность участка под ремонтные работы - 11,2 км. Гарантийные сроки, согласно технической документации: на верхний слой покрытия, на барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и инженерные сооружения (трубы, мост) - восемь лет, на земляное полотно - 15 лет, на дорожные знаки два года, на разметку термопластиком - один год.

Напомним, ранее минтранс выделил на ремонт дорог в Борском, Камышлинском и Клявлинском районах полмиллиарда рублей. Результаты торгов по второму лоту - дороге Похвистнев - Клявлино км 58+200 - км 76+720, расположенной в Камышлинском и Клявлинском районах, - будут объявлены 19 февраля.