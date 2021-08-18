Самарца осудили за публичные призывы к терроризму в интернете

Центральный окружной военный суд признал жителя Самары виновным в публичных призывах террористической деятельности сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В апреле 2021 г. правоохранители пресекли деятельность приверженца радикальной идеологии, который разместил в интернете публичные призывы к терроризму. Дома у мужчины изъяли телефон и компьютер.