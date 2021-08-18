До 25 августа "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов

До 25 августа клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от "Т Плюс" жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:

— в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

— через сервис "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

— с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс") и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс").

"Для своих клиентов мы предлагаем большой перечень дистанционных каналов коммуникации, благодаря которым можно быстро и безопасно направить данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Ежемесячно фиксируем прибавление числа пользователей онлайн-сервисов. На данный момент практически каждый второй гражданин, пользующийся услугами компании, передает данные прибора учета ГВС дистанционно", — сообщил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.