В Самарской области побит температурный рекорд 1935 года

В среду, 18 августа, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, зафиксированный в 1935 году.
Новый рекорд отмечен на метеостанции Большой Глушицы и составил 37,7°С (разница в 0,1°С).
Также экстремально высокие температуры воздуха отмечены в Авангарде - 37,4°С (в 1971 г. - 37,1°С).
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас