В Самаре на ул. Промышленности закрыто движение трамваев

В Самаре с 20 августа по 23 августа будет закрыто движение трамваев по ул. Промышленности, ул. Аэродромной на участке от ул. Гагарина до ул. Авроры в оба направления в связи с работами по техническому перевооружению теплотрассы.
На время закрытия движение трамваев будет организовано следующим образом: 4, 23 маршруты — ул. Авроры — Ж/д вокзал — пр. Ленина — Постников овраг — Дом печати — ул. 22 Партсъезда — ул. Физкультурная.
3 маршрут — ул. Чапаевская — ул. Авроры — ул. Чапаевская.
11 маршрут — Стадион Солидарность Арена — Юнгородок.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас