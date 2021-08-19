В Самаре на ул. Промышленности закрыто движение трамваев

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В Самаре с 20 августа по 23 августа будет закрыто движение трамваев по ул. Промышленности, ул. Аэродромной на участке от ул. Гагарина до ул. Авроры в оба направления в связи с работами по техническому перевооружению теплотрассы.