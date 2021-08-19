В регионе из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

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Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 19 по 21 августа 2021 года местами в Самарской области ожидается сильная жара +40... +41ºС, сообщает Приволжское УГМС.