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Экология Общество

ГК "Эковоз" помогает создать в Тольятти систему гражданского мониторинга атмосферного воздуха

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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13 августа специалисты АНО "Аиралаб Рус" установили комплекс датчиков по контролю за состоянием атмосферного воздуха на автомобиль своего партнера группы компаний "Эковоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

ГК "Эковоз" в лице директора Дениса Волкова оказала поддержку в формировании гражданской сети мониторинга воздуха в Тольятти. В конце 2020 года между партнерами было подписано соглашение о финансировании ГК "Эковоз" покупки 20 приборов учета. Датчики были установлены силами специалистов АНО "Аиралаб Рус" на территории города Тольятти, тем самым сформировав разветвленную сеть контроля. С тех пор количество точек увеличилось за счет участия других компаний и отдельных горожан.

В середине августа "Экомобиль", курсирующий по городским маршрутам в Тольятти, являющийся по сути передвижным пунктом сбора опасных отходов (батарейки, лампы, ртутные термометры), оснастили системой контроля воздуха с расширенным числом датчиков и подключили к общей сети.

По словам исполнительного директора АНО "Аиралаб Рус" Ивана Петрова, это поможет увеличить площадь охвата, получив больше данных о состоянии атмосферного воздуха в течение всего рабочего дня.

"На данной вехе развития проекта очень важно максимально задействовать всю территорию города, включая как жилые кварталы, так и территорию промышленных зон", — сказал Иван Петров.

"Тольятти — промышленный город, поэтому здесь очень важно следить за состоянием атмосферного воздуха. Необходимо выстраивать масштабную систему мониторинга, которая включает в себя и стационарные посты, и мобильную лабораторию, и датчики, которые может установить любой житель города. Проект АНО "Аиралаб Рус" отлично иллюстрирует то, что называется гражданским мониторингом атмосферного воздуха, именно поэтому я поддержал его.

Уверен, что скоро на интерактивной карте, куда стекаются данные датчиков, будет информация от сотен приборов. Это позволит нам более качественно отслеживать общее состояние воздуха в Тольятти, а также понимать, что именно является источником его загрязнения", — говорит Денис Волков, директор ГК "Эковоз".

На данный момент гражданская сеть мониторинга, насчитывающая свыше 30 единиц, является сигнальной. Показатели приборов контроля принимаются мобильной лабораторией во время выездов и учитываются при формировании общей картины состояния воздуха городской администрацией.

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