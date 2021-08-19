В Самаре осудили рядового, пытавшегося купить звание ефрейтора

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный рядовому Денису Нестерову, которого признали виновным в даче взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
С 23 по 28 февраля Нестеров передал сослуживцу для другого 1500 руб. за присвоение звания ефрейтора. Когда это вскрылось, действия Нестерова квалифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
В суде мужчина полностью признал вину. В итоге 29 июля ему назначили штраф 15 тыс. рублей.
Как отметили в суде, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, а также то, что ранее военный не был замечен ни в чем предосудительном, к уголовной ответственности привлекается впервые, а до службы в армии характеризовался лишь положительно.
Приговор вступил в законную силу 10 августа.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!