В Самаре осудили рядового, пытавшегося купить звание ефрейтора

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный рядовому Денису Нестерову, которого признали виновным в даче взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

С 23 по 28 февраля Нестеров передал сослуживцу для другого 1500 руб. за присвоение звания ефрейтора. Когда это вскрылось, действия Нестерова квалифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

В суде мужчина полностью признал вину. В итоге 29 июля ему назначили штраф 15 тыс. рублей.

Как отметили в суде, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, а также то, что ранее военный не был замечен ни в чем предосудительном, к уголовной ответственности привлекается впервые, а до службы в армии характеризовался лишь положительно.

Приговор вступил в законную силу 10 августа.