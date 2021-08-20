На 11 метеостанциях Самарской области побиты температурные рекорды

В Самарской области вновь побиты температурные рекорды.

Максимум отмечен в Авангарде - 39,6°С (37°С - 1952 г.). В Большой Глушице - 39,4°С (в 1935 г. зафиксировано 38,6°С).

В Самаре столбик термометра поднялся до 37,9°С, в Клявлино - 36,4°С, Аглос - 38,9°С, Челно-Вершины - 36,7°С, в Кинель-Черкассах - 39,1°С.

В Тольятти наблюдалась температура 38,7°С, в Сызрани - 37,3°С, в Ново-Девичьем - 36,6°С, в Серноводске - 37,9°С.