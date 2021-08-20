На 11 метеостанциях Самарской области побиты температурные рекорды

В Самарской области вновь побиты температурные рекорды.
Максимум отмечен в Авангарде - 39,6°С (37°С - 1952 г.). В Большой Глушице - 39,4°С (в 1935 г. зафиксировано 38,6°С).
В Самаре столбик термометра поднялся до 37,9°С, в Клявлино - 36,4°С, Аглос - 38,9°С, Челно-Вершины - 36,7°С, в Кинель-Черкассах - 39,1°С.
В Тольятти наблюдалась температура 38,7°С, в Сызрани - 37,3°С, в Ново-Девичьем - 36,6°С, в Серноводске - 37,9°С.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас