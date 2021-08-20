У представителя самарской ОПГ изъято более 1,1 кг героина

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В июне в ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена одной из организованных преступных групп региона, причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Самарской области в особо крупном размере.