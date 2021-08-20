Жителя Тольятти осудили за нападение на полицейского

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине за нападение на представителя власти, сообщает надзорное ведомство.

Сотрудники полиции остановили пьяного местного жителя - его заподозрили в магазинной краже. Мужчине предложили пойти в отдел полиции, но он категорически отказался и несколько раз ударил полицейского.

Дебошира приговорили к годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.