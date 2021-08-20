В Самаре в выходные будет ограничено движение транспорта из-за чемпионата по лыжероллерам

В Самаре из-за чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам с 08:30 до 15:00 21 и 22 августа будет ограничено движение транспорта.

Речь идет о следующих участках: ул. Арена 2018 от Проезда №8 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической); по Проезду №2 от ул. Второй Стадионной до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018); по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 08:30 до 15:00 21 и 22 августа работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения, - автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 - будет организована по скорректированным схемам.