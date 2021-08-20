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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс": Подготовка внутридомовых сетей к отопсезону позволит сэкономить

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона на важность подготовки внутридомовых систем к предстоящей зиме. Для обеспечения надежного теплоснабжения, а также комфортной температуры в квартирах, жителям МКД важно проверить готовность своих УК, ТСЖ и ЖСК к подаче тепла.

Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем УК и ТСЖ, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчетные сужающие устройства и по возможности автоматические регуляторы температуры горячей воды, проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.

Благодаря качественной подготовке внутридомовых систем теплоснабжения собственники жилья получают реальную экономию на оплате ЖКУ. Каждый собственник жилого помещения вправе обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления.

"От выполнения технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой. Важным условием получения паспорта готовности к зиме служит отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию", - отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" - объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" служит платежным агентом Группы "Т Плюс" на территории Самарской области. Филиал обслуживает в общей сложности более 13 тысяч юридических лиц и свыше 550 тысяч физических лиц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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