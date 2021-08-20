"ЭнергосбыТ Плюс": Подготовка внутридомовых сетей к отопсезону позволит сэкономить

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона на важность подготовки внутридомовых систем к предстоящей зиме. Для обеспечения надежного теплоснабжения, а также комфортной температуры в квартирах, жителям МКД важно проверить готовность своих УК, ТСЖ и ЖСК к подаче тепла.

Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем УК и ТСЖ, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчетные сужающие устройства и по возможности автоматические регуляторы температуры горячей воды, проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.

Благодаря качественной подготовке внутридомовых систем теплоснабжения собственники жилья получают реальную экономию на оплате ЖКУ. Каждый собственник жилого помещения вправе обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления.

"От выполнения технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой. Важным условием получения паспорта готовности к зиме служит отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию", - отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.