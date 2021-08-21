В Самаре планируют застроить территорию рядом с Киркомбинатом

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В понедельник, 6 сентября, на ул. Галактионоской, 132 в Самаре пройдут публичные слушания. Один из вопросов — предоставление разрешения на использование земельного участка площадью 1571 кв. м под строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки.