В Самаре планируют застроить территорию рядом с Киркомбинатом

В понедельник, 6 сентября, на ул. Галактионоской, 132 в Самаре пройдут публичные слушания. Один из вопросов — предоставление разрешения на использование земельного участка площадью 1571 кв. м под строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
Речь идет об участке № 7, расположенном на пер. Сахалинский, в Советском районе Самары, недалеко от поселка Киркомбинат.
Согласно данным Публичной кадастровой палаты, участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, его кадастровая стоимость — 3,6 млн рублей.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас