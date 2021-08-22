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Пожары Происшествия

Крупный пожар в селе Гвардейцы Борского района ликвидирован

ГВАРДЕЙЦЫ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 августа, в 21:41 был ликвидирован пожар в селе Гвардейцы Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в субботу, в 12:11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности площадью 0,5 га на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3". На месте происшествия горели 14 строений — шесть частных жилых домов и восемь дачных строений.

На место происшествия, прервав рабочую поездку в Борский район, днем 21 августа прибыл губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что главная угроза на текущий момент — возможность распространения огня на Бузулукский бор. И если в населенном пункте возгорание локализовали, то о купировании огня, распространившегося в сторону леса, говорить преждевременно.

"Огонь перешел достаточно легко через реку Самара и получает распространение по лесу. Поэтому сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы, - сообщил глава региона. – Сейчас, после того, как мы локализовали огонь в населенном пункте, важная задача — защитить наш лес, в том числе фонды национального парка Бузулукский бор".

В тушении пожара в Бузулукском бору участвовал 101 человек, 42 единицы техники. Сюда было направлено 3 пожарных поезда и авиация — ИЛ 76 и МИ-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Дмитрий Азаров призвал жителей региона не допускать нарушений пожарного режима, ни в коем случае не жечь траву и не разводить огонь в лесах. 

"Дорогие земляки, вы видите, какое лето в этом году — с мая стоит 30-градусная жара. Сухое, небывалое по температурам, по засушливости лето. Сейчас высокий пожароопасный период: возгорания по всей территории Самарской области — в Нефтегорском районе, в Клявлинском, в Хворостянском и здесь, в Борском районе, - обратился к жителям Самарской области губернатор. - Очень непросто приходится пожарным. Пожалуйста, давайте позаботимся сейчас и о безопасности людей, и о безопасности наших лесных угодий. Не нужно сейчас бывать в лесах, не нужно допускать малейшей угрозы распространения огня".

Позже в ГУ МЧС сообщили, что пожар в селе Гвардейцы удалось ликвидировать вечером того же дня, в 21:41.

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