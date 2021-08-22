Крупный пожар в селе Гвардейцы Борского района ликвидирован

В субботу, 21 августа, в 21:41 был ликвидирован пожар в селе Гвардейцы Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в субботу, в 12:11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности площадью 0,5 га на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3". На месте происшествия горели 14 строений — шесть частных жилых домов и восемь дачных строений.
На место происшествия, прервав рабочую поездку в Борский район, днем 21 августа прибыл губернатор Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что главная угроза на текущий момент — возможность распространения огня на Бузулукский бор. И если в населенном пункте возгорание локализовали, то о купировании огня, распространившегося в сторону леса, говорить преждевременно.
"Огонь перешел достаточно легко через реку Самара и получает распространение по лесу. Поэтому сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы, - сообщил глава региона. – Сейчас, после того, как мы локализовали огонь в населенном пункте, важная задача — защитить наш лес, в том числе фонды национального парка Бузулукский бор".
В тушении пожара в Бузулукском бору участвовал 101 человек, 42 единицы техники. Сюда было направлено 3 пожарных поезда и авиация — ИЛ 76 и МИ-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Дмитрий Азаров призвал жителей региона не допускать нарушений пожарного режима, ни в коем случае не жечь траву и не разводить огонь в лесах.
"Дорогие земляки, вы видите, какое лето в этом году — с мая стоит 30-градусная жара. Сухое, небывалое по температурам, по засушливости лето. Сейчас высокий пожароопасный период: возгорания по всей территории Самарской области — в Нефтегорском районе, в Клявлинском, в Хворостянском и здесь, в Борском районе, - обратился к жителям Самарской области губернатор. - Очень непросто приходится пожарным. Пожалуйста, давайте позаботимся сейчас и о безопасности людей, и о безопасности наших лесных угодий. Не нужно сейчас бывать в лесах, не нужно допускать малейшей угрозы распространения огня".
Позже в ГУ МЧС сообщили, что пожар в селе Гвардейцы удалось ликвидировать вечером того же дня, в 21:41.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся