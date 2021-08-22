Самарские синоптики заявили об усилении ветра в ближайшие часы

В Самарской области в воскресенье, 22 августа, объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС.
"Днем 22 августа местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.", - отмечается в сообщении.
До конца дня на юго-востоке Самарской области сохранится сильная жара +40, +41.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас