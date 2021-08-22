Самарская полиция рассказала о рисках при попытке купить "липовый" сертификат о вакцинации

Покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении поддельных документов, но и поделиться своими личными данными с с мошенниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
"Нет никакой гарантии, что после заказа "сертификата" на сайте его действительно пришлют. Злоумышленники прекрасно понимают, что обманутые граждане не будут обращаться по этому поводу в полицию — ведь им самим тогда грозит наказание", — прокомментировали в правоохранительных органах.
Какими личными данными не стоит делиться с мошенниками и почему:
— номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях;
— ромер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации;
— паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) — 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты". Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас