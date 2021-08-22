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Общество

Самарская полиция рассказала о рисках при попытке купить "липовый" сертификат о вакцинации

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении поддельных документов, но и поделиться своими личными данными с с мошенниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Нет никакой гарантии, что после заказа "сертификата" на сайте его действительно пришлют. Злоумышленники прекрасно понимают, что обманутые граждане не будут обращаться по этому поводу в полицию — ведь им самим тогда грозит наказание", — прокомментировали в правоохранительных органах.

Какими личными данными не стоит делиться с мошенниками и почему:

— номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях;

— ромер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации;

— паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) — 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты". Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений  сайта 63.мвд.рф.

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