В восточных районах Самарской области аномальная жара сохранится в начале следующей недели

В Приволжском УГМС сообщили, что в понедельник, 23 августа, на востоке Самарской области сохранится аномально жаркая погода.
"Объявлен оранжевый уровень опасности", - предупредили синоптики.
Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 9 С и более.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас