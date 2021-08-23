В Куйбышевском районе Самары из-за прорыва отключена холодная вода

Из-за прорыва на водоводе по адресу Аральский переулок, 4 в Куйбышевском районе Самары на шести улицах отключено холодное водоснабжение.

Коммунальная авария произошла в воскресенье, 22 августа. Отключения пришлись на частный сектор: кроме самого Аральского переулка, холодной воды временно не будет на улицах Мельничной, Тракторной, Главной, Окружной и в Извилистом переулке.