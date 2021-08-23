Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожара в Борском районе

Вечером в воскресенье, 22 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание межведомственного оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров на территории Самарской области. В нем участвовали главы региональных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Главной темой для обсуждения стала ликвидация крупного пожара в Борском районе, который начался в субботу и до сих пор продолжает бушевать на территории муниципалитета. В с. Гвардейцы в субботу, 21 августа, огнем было уничтожено 14 домов. 22 августа огненный шторм прошел по с. Немчанка, здесь выгорели 16 строений.

По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, переход лесного пожара на населенный пункт произошел из-за сильного ветра, порывы которого достигали скорости 25 метров в секунду. Огненный шторм прошел через село за 30 минут.

"В Немчанке из 49 домов сгорело 16, в том числе восемь жилых, два нежилых и шесть дачных. В восьми домах прописано 10 человек (восемь взрослых и двое несовершеннолетних). При переходе огня была организована эвакуация жителей. Погибших и пострадавших нет", - сообщил Олег Бойко.

Ситуацию осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер. Этим летом на территории Самарской области сложились аномальные погодные условия. На протяжении всего лета среднесуточная температура держалась на три-четыре градуса выше средних многолетних значений, в августе она превышала средние показатели на 6,5 градуса. Ситуация усугубилась практически полным отсутствием осадков.

Так, в воскресенье, 22 августа, днем термометр показывал 38-40 градусов. Порывы ветра 20-25 метров в секунду. Не радуют и прогнозы: по данным УГМС, снижение температуры ожидается не ранее среды, осадков также не предвидится. То есть чрезвычайный характер погодных условий сохраняется.

Большие усилия были предприняты всеми службами и муниципальными образованиями, чтобы не допустить пожаров. Тем не менее ввиду чрезвычайной ситуации, вызванной такими погодными условиями, избежать трагедии не удалось.

"Самый крупный пожар на сегодня - в Борском районе. Он начался в субботу. Я был на месте пожара с первого дня. В воскресенье весь день на месте работают председатель правительства Виктор Владиславович Кудряшов, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Васильевич Бойко. Прилагаем все усилия, чтобы не допустить распространения огня, защитить село Борское. Все силы и средства стянули в первую очередь туда", - отметил губернатор.

В данный момент распространение пожара еще не остановлено. Площадь активного горения составляет порядка 100 гектар. По-прежнему сохраняется угроза распространения на населенные пункты.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, в 20:00 воскресенья начался верховой пожар вдоль железной дороги, возникла угроза для села Борское. Предвосхищая неблагоприятное развитие событий, было принято оперативное решение выставить вдоль дороги автоцистерну и 220 человек личного состав МЧС и военнослужащих с рациями и противопожарным оборудованием. На момент заседания штаба удалось остановить огонь, не пустив его дальше по направлению к селу.

Одна из важнейших задач сейчас - защитить жителей населенных пунктов. Для этого на месте пожара работают 586 человек и более 130 единиц техники (тракторы и автоцистернынаправлены со всей территории области). Помогают сельхозпредприятия Борского района и соседних территорий, посильную помощь оказывают и сами жители.

"При этом мы думаем о том, чтобы не оставить без прикрытия другие территории. Работает авиация. Мы обратились в Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, и коллеги уже откликнулись - начали работать самолет ИЛ-76, вертолет МИ-8", - сообщил губернатор.

И конечно, главное сейчас - защитить жизнь и здоровье людей. Важно, что удалось не допустить человеческих жертв. Во время пожара в Гвардейцах пострадали три человека. Об их состоянии доложил министр здравоохранения Армен Бенян: "Один из пострадавших с ожогами средней тяжести находится в больнице имени Пирогова, один получил ожог 1 степени и сейчас получает амбулаторное лечение. Еще у одного пациента стрессовая реакция на пожар. Всем оказана медицинская помощь. Угрозы жизни пациентов нет".

Также важная задача сейчас - оказать адресную помощь каждому пострадавшему. Соответствующее поручение губернатор дал региональному министерству социально-демографической и семейной политики. Социальные службы уже начали работу. Людям будет оказана оперативная экстренная помощь. В дальнейшем будут приниматься все необходимые меры для восстановления жилья.

"Главное - люди, их самочувствие. Это большая беда, большой пожар, мы видим масштабы. Мы должны оказать всю необходимую помощь персонально по каждой семье, индивидуально, должны помочь людям восстановить жилье. Товарами первой необходимей все должны быть обеспечены уже сейчас", - поручил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул - нужно быть готовыми к негативному развитию ситуации. А значит нужно продумать пункты размещения граждан и в других населенных пунктах.

Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов доложил, что пункты временного размещения граждан в настоящий момент организованы в самом Борском - вдали от линии огня: 68 мест в техникуме и 130 - в медицинском училище. Еще 130 - в Отрадном.

"В случае необходимости в Отрадном есть резервы, где можем развернуть дополнительные места для эвакуированных людей", - добавил он.

В настоящее время в селе Борское дежурят 15 школьных автобусов. Еще десять в случае необходимости готовы прибыть из соседних территорий. Таким образом, в случае негативного сценария за один раз можно будет вывезти 500 человек - тех, у кого нет собственного транспорта.

Виктор Кудряшов отметил - все жители села предупреждены о том, что может возникнуть необходимость покинуть свой дом. Документы, сменные вещи, питьевую воду и лекарства на случай экстренной эвакуации люди уже заготовили.

Губернатор поручил рассчитать, сколько понадобится транспортных средств, мест в пунктах размещения в случае худшего сценария и дальнейшего распространения огня на населенный пункт.

"Главное - защитить людей. По ряду регионов случились трагедии, которые унесли человеческие жизни. Мы этого в первую очередь не должны допустить", - подчеркнул глава региона.

"Я еще раз хочу попросить всех жителей Самарской области очень внимательно относиться к пожарной безопасности - неважно, в городе, в селе, в поле ли вы находитесь (надеюсь, не в лесу, потому что сейчас запрещено посещение лесов). Очень тяжелая ситуация, очень напряженная. Возгорание одновременно в четырех муниципальных районах. Пожарные, специальные службы муниципальные и областные. работают на износ. Давайте вместе думать о безопасности друг друга, безопасности жилищ, дачных товариществ, наших лесов и наших сельхозугодий. Без помощи людей справиться с задачей будет очень сложно", - обратился к жителям региона Дмитрий Азаров.