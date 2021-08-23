В Самарской области спадет жара и пройдут дожди

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В начале неделе в Самарской области характер погоды изменится. Высотная тропосферная ложбина постепенно перемещается из западных районов ЕТР на восток. Вместе с ней на Среднюю Волгу смещается холодный атмосферный фронт, пишет Приволжское УГМС.