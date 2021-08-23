В Самарской области спадет жара и пройдут дожди

В начале неделе в Самарской области характер погоды изменится. Высотная тропосферная ложбина постепенно перемещается из западных районов ЕТР на восток. Вместе с ней на Среднюю Волгу смещается холодный атмосферный фронт, пишет Приволжское УГМС.
В понедельник, 23 августа, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 27...32°C. По востоку области до 37°C.
Во вторник, 24 августа, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24...29°C.
В среду, 25 августа, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24...29°C.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас