В Сызранском районе должницу по алиментам привлекли к исправительным работам

Судебные приставы Сызранского района возбудили исполнительное производство о взыскании с матери алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, находящегося на попечении государства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Женщина накопила долг на сумму более 75 тыс. рублей. В отношении должницы составили протокол по административной статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
"Суд назначил женщине наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь ей предстоит провести это время за общественно полезными делами", - отмечается в сообщении.
В случае, если мать будет уклоняться от работ, ей грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас