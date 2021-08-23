В Сызранском районе должницу по алиментам привлекли к исправительным работам

Судебные приставы Сызранского района возбудили исполнительное производство о взыскании с матери алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, находящегося на попечении государства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Женщина накопила долг на сумму более 75 тыс. рублей. В отношении должницы составили протокол по административной статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

"Суд назначил женщине наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь ей предстоит провести это время за общественно полезными делами", - отмечается в сообщении.

В случае, если мать будет уклоняться от работ, ей грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.