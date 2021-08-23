Дмитрий Азаров встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района

Утром в понедельник, 23 августа, и.о. руководителя МЧС России Виктор Яцуценко провел заседание межведомственного оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров на территории Самарской области. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главы региональных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Напомним, 21 августа в Борском районе начался крупный пожар. В с. Гвардейцы в субботу огнем было уничтожено 14 домов. 22 августа огненный шторм прошел по с. Немчанка, где выгорели 16 строений. Погибших нет. Ситуацию осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер. Этим летом на территории Самарской области сложились аномальные погодные условия - отсутствие осадков при жаре до +40 градусов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит ситуацию на личном контроле. Вчера вечером глава региона провел экстренное заседание межведомственного штаба. Были приняты срочные решения для того, чтобы не допустить распространения огня и защитить село Борское. Для этого на месте пожара работают 611 человек, более 149 единиц техники, направлены тракторы и автоцистерны со всей территории области. Помогают сельхозпредприятия Борского района и соседних территорий, посильную помощь оказывают и сами жители.

По состоянию на 6:30 23 августа пожар на территории Немчанка локализован, сегодня губернатор встретится с жителями пострадавших сел по вопросам восстановления жилья и коммунальной инфраструктуры. Также сегодня к тушению пожара будут привлечены вертолет Ми-8 и 10 авторазливочных станций Минобороны РФ. Завтра по необходимости МЧС предоставит в помощь региону самолет Бе-200.



"Рассчитываем подкрепиться еще двумя самолетами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами. Делаем все для того чтобы защитить населенные пункты, жизни и здоровье людей", - отметил губернатор в ходе утреннего селектора.



Дмитрий Азаров добавил, что ухудшения ситуации за ночь не произошло, огонь удается сдерживать.

"Населенные пункты в ночное время удалось отстоять, и это главная новость", - сообщил губернатор.



Ночью в Борском районе возникло несколько верховых пожаров, которые удалось быстро ликвидировать. Глава района Эдуард Ардабьев доложил, что в селе Борское есть задымление, однако огонь в село не проник. В селе организовали пункт временного размещения погорельцев из Немчанки и Гвардейцев.



По поручению губернатора министерство социально-демографической и семейной политики региона уже начали работать с населением, пострадавшим от пожара. Людям будет оказана оперативная экстренная помощь. В дальнейшем будут приниматься все необходимые меры для восстановления жилья. Сегодня губернатор приедет в Немчанку, чтобы проверить, как выполняются его поручения.



Дмитрий Азаров еще раз обратился к землякам с просьбой в это непростое время соблюдать важные правила пожарной безопасности, особенно в условиях аномальной жары. Находясь в городе, селе или поле, нужно осторожнее обращаться с огнем. Кроме того, сейчас в Самарской области действует запрет на посещение лесов.