При строительстве развязки на ул. Ново-Садовой рабочие повредили водопровод

При строительстве дорожной развязки на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой рабочие в очередной раз пробурили водовод, сообщили в отделе по связям с общественностью "РКС-Самара".
"Работы проходят в непосредственной близости от насосно-фильтровальной станции №1, которая снабжает питьевой водой большую часть города - Октябрьский, Железнодорожный, Советский, Ленинский и часть Промышленного района", - отмечается в сообщении.
Вечером 22 августа дорожные строители при проведении земляных работ повредили водовод диаметром 1200 мм, по которому вода подаётся в Железнодорожный и Советский районы города Самары. Произвести переключение невозможно - дублирующий водовод также отключен из-за дорожных работ. За время строительства развязки это уже пятое крупное повреждение сетей водоснабжения.
В ночь с 22 на 23 августа специалисты "РКС-Самара" произвели обследование сетей и отключили водовод, в настоящее время приступили к аварийно-восстановительным работам.
Специалисты ресурсоснабжающей организации предупредили, что до конца дня возможны перебои с холодным водоснабжением в Железнодорожном и в частях Советского, Ленинского и Октябрьского районов Самары.
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