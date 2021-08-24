16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На форуме "Армия-2021" в Самарской области будут представлены бронированные санавтомобили "Линза" Участвовал в обмене Абеля: судьба куйбышевского разведчика Бориса Фролова На форуме "Армия-2021" в Самарской области покажут модернизированный танк и зенитную систему "Триумф" Военный прокурор и омбудсмен проинспектировали военную часть в пос. Мирный Самарских миротворцев перебрасывают к границе Афганистана

Армия Общество

На форуме "Армия-2021" в Самарской области будут представлены бронированные санавтомобили "Линза"

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Военнослужащие Центрального военного округа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Самарской области впервые представят новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза".

Бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Автомобиль сконструирован на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Масса автомашины составляет более 15 тонн, ее бронирование обеспечивает защиту от пуль, осколков и взрыва до восьми килограммов тротила под днищем.

Все желающие смогут увидеть современную экипировку, оружие и военную технику, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей Центрального военного округа. Также участники форума смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО.

В Самарской области военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Алексей Рогач 27 февраля 2014 05:35 Самарские военные подняты по тревоге

"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..

михаил вдовин 26 ноября 2013 15:20 В Самаре появится монумент, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.

Сергей Седых 19 ноября 2013 14:16 Самарских школьников приняли в кадеты

Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5