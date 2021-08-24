На форуме "Армия-2021" в Самарской области будут представлены бронированные санавтомобили "Линза"

Военнослужащие Центрального военного округа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Самарской области впервые представят новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза".
Бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Автомобиль сконструирован на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Масса автомашины составляет более 15 тонн, ее бронирование обеспечивает защиту от пуль, осколков и взрыва до восьми килограммов тротила под днищем.
Все желающие смогут увидеть современную экипировку, оружие и военную технику, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей Центрального военного округа. Также участники форума смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО.
В Самарской области военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне.
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