Из Самарской области вывезут граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии

Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца августа организует два поезда в Самарскую и Волгоградскую области России, чтобы вывезти в страну граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса, пишет uz.sputniknews.ru.

"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Волжский - Ташкент и Тольятти -Ташкент", - говорится в сообщении компании.

Поезд из Тольятти отправится - 30 августа в 12:35. "Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов", - добавили в компании.