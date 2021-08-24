Из Самарской области вывезут граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии

Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца августа организует два поезда в Самарскую и Волгоградскую области России, чтобы вывезти в страну граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса, пишет uz.sputniknews.ru.
"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Волжский - Ташкент и Тольятти -Ташкент", - говорится в сообщении компании.
Поезд из Тольятти отправится - 30 августа в 12:35. "Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов", - добавили в компании.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас