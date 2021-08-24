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Общество

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется +30°C

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: МЧС предупреждает о 30-градусной жаре 24–26 августа.

Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоемов), не поджигайте сухую траву на полях, не бросайте непотушенные спички или сигареты.

Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.

Ваша сознательность сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ими ущерб.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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