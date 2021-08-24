В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется +30°C

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: МЧС предупреждает о 30-градусной жаре 24–26 августа.
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоемов), не поджигайте сухую траву на полях, не бросайте непотушенные спички или сигареты.
Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.
Ваша сознательность сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ими ущерб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас