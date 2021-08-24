Налоговая служба приглашает принять участие в семинаре

Мероприятие состоится в формате интерактивного вебинара с обратной связью 31 августа 2021 года в 11:00.
Темы обсуждений:
- "Актуальные вопросы арбитражной практики по налоговым спорам". Спикер: Суркин С. А. — начальник правового отдела УФНС России по Самарской области.
- "Порядок досудебного урегулирования налоговых споров. Применение обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения". Спикер: Белькот Е.А. — начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 1 Управления.
- "Порядок досудебного урегулирования налоговых споров в досудебном порядке в части обжалования действий (бездействий) должностных лиц налоговых органов. Порядок обжалования решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации". Спикер: Плющенко Т.Е. — начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 Управления.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке events.webinar.ru/kontur/8957187. Регистрация уже доступна. Участие бесплатное.
Вопросы по тематике данного мероприятия можно направлять на электронный ящик: u630701@r63.nalog.ru
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(