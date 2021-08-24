16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выявили девять нелегальных кредиторов ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка

Финансы Экономика и бизнес

Налоговая служба приглашает принять участие в семинаре

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мероприятие состоится в формате интерактивного вебинара с обратной связью 31 августа 2021 года в 11:00.

Фото: pexels.com

Темы обсуждений:

  • "Актуальные вопросы арбитражной практики по налоговым спорам". Спикер: Суркин С. А. — начальник правового отдела УФНС России по Самарской области.
  • "Порядок досудебного урегулирования налоговых споров. Применение обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения". Спикер: Белькот Е.А. — начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 1 Управления.
  • "Порядок досудебного урегулирования налоговых споров в досудебном порядке в части обжалования действий (бездействий) должностных лиц налоговых органов. Порядок обжалования решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации". Спикер: Плющенко Т.Е. — начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 Управления.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке events.webinar.ru/kontur/8957187. Регистрация уже доступна. Участие бесплатное.

Вопросы по тематике данного мероприятия можно направлять на электронный ящик: u630701@r63.nalog.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5