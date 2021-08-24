СамГМУ и "Технодинамика" создали очки для борьбы с бессонницей

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представлен прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro.

Новинка создается Ростехом в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом и будет производиться холдингом "Технодинамика". Сообщается, что серийное производство планируется запустить на Самарском электромеханическом заводе.

Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, однако могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки формата type-c.

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.

Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.