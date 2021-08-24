16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских победителей хакатона "Города" наградят на Российской креативной неделе СамГМУ и "Технодинамика" создали очки для борьбы с бессонницей В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется +30°C Из Самарской области вывезут граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии Памятник Высоцкому вернули к самарскому Дворцу спорта

Общество

СамГМУ и "Технодинамика" создали очки для борьбы с бессонницей

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представлен прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro.

Новинка создается Ростехом в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом и будет производиться холдингом "Технодинамика". Сообщается, что серийное производство планируется запустить на Самарском электромеханическом заводе.

Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, однако могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки формата type-c.

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.

Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5