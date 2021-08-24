СамГМУ и "Технодинамика" создали очки для борьбы с бессонницей

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представлен прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro.
Новинка создается Ростехом в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом и будет производиться холдингом "Технодинамика". Сообщается, что серийное производство планируется запустить на Самарском электромеханическом заводе.
Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, однако могут применяться военнослужащими для восстановления сил.
Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки формата type-c.
Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.
Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас